1月財運轉旺！3生肖迎好運高峰 事業、偏財同步走強

隨著1月到來，不少民眾期待新的一年能迎來財運與事業的新契機。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著1月到來，不少民眾期待新的一年能迎來財運與事業的新契機。《搜狐網》指出，2026年1月有3個生肖特別受到財運眷顧，不僅過往的低潮逐漸消散，正財、偏財與貴人運也同步升溫，成為新年開局最被看好的族群，分別是生肖龍、生肖猴與生肖豬。

屬龍者在1月迎來明顯的事業轉機，長期累積的努力開始被看見。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖龍

屬龍者在1月迎來明顯的事業轉機，長期累積的努力開始被看見，容易獲得上級肯定或重要任務，升職、加薪機會增加。同時財運表現亮眼，除正財穩定外，也有不錯的偏財運，如投資回報、獎金或額外收入。加上貴人運強，透過人際互動可獲得關鍵資源，為後續發展奠定良好基礎。

生肖猴

屬猴者在1月財運走勢偏向「以小搏大」，特別擅長從細微機會中發現商機。兼職、副業、短期合作或小額投資，都可能帶來實際回報。偏財運亦有所提升，容易在抽獎、活動或人際往來中獲得驚喜。人脈成為重要助力，過去建立的關係有機會轉化為實際收入。

屬猴者在1月財運走勢偏向「以小搏大」。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖豬

屬豬者在1月的財運以「穩中求進」為主，工作表現平穩但回報提升，有機會因責任加重而獲得實質獎勵。財富來源多半與人情、家庭或長期累積有關，例如親友介紹機會、資源整合或閒置資產活化。雖非暴富型運勢，但整體收入結構更趨穩固。

屬豬者在1月的財運以「穩中求進」為主。（示意圖／翻攝自pixabay）

