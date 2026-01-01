1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。

生肖運勢方面，生肖牛位居榜首。艾菲爾分析，屬牛者本月展現「穩定壓倒一切」的走勢，按照自身節奏前進即可看見成果。事業層面容易獲得信任與重托，責任雖增加但同步換來話語權。財運呈現穩健進帳型態，適合進行儲蓄與投資規劃。人際關係中，可靠特質讓屬牛者在群體中位置更穩固。

生肖雞排名第二，艾菲爾指出本月迎來「能見度提升」的幸運期。表現、想法與能力容易被看見，適合主動表達或在重要場合展現專業。財運方面有因努力而得的回報，特別適合靠技能、經驗換取收入。人際關係上容易遇到欣賞自身價值的人，也有機會拓展新合作圈。艾菲爾提醒生肖雞，細心與判斷力是此刻最稀缺的資源。

生肖豬位居第三，艾菲爾表示好運重點是「心順事順」。許多事情不用硬推，放鬆後反而自然到位，本月適合修復狀態、調整生活節奏。工作上雖非最忙碌，卻能在關鍵時刻接住重要任務。財務狀況逐漸回暖，適合整理帳務、重新分配資源。人際與家庭關係溫暖，有被支持、被理解的感受。

星座運勢部分，摩羯座奪冠。艾菲爾分析，本月是「努力被看見」的關鍵時期，過去累積的實力、責任感與專業度開始轉化為實質回饋。工作層面特別容易遇到賞識者，可能是上級、客戶，或在關鍵場合被點名、被信任。財務呈現穩中有升，適合年度規劃、長期佈局。人際關係上會感受到「圈子在篩選」，留下的都是價值觀相近、能共同成長的人。

金牛座排名第二，艾菲爾指出迎來「安心感回歸」的好運期。生活節奏逐漸穩定，不確定感慢慢消散，取而代之是踏實的掌控感。本月有利於財務整理、收入結構調整，可能發現新賺錢模式，或讓原本付出開始產生複利效果。工作上適合深耕既有領域，細節與耐心將成最大優勢。感情與人際方面，容易遇到讓人感到放鬆、舒服的互動。

射手座位居第三，艾菲爾表示好運關鍵字是「機會流動」。會明顯感覺資訊變多、人脈變廣，許多事情不再卡關而是自然推進。本月適合嘗試新計畫、跨領域合作，或為未來半年做長遠規劃。財務上有意外開源可能，可能來自副業、合作案或新嘗試。情感層面充滿輕盈感，適合修復關係、重新對話，單身者也容易遇到聊得來的人。

艾菲爾強調，2026年以嶄新節奏揭開序幕，在年度能量尚未完全定型前，本月適合順勢而為，把握自然流動的助力。有人在1月就迎來機會敲門，有人則在此時找到方向、建立信心，悄悄站上有利位置。艾菲爾建議讀者同時參考太陽、上升星座。

