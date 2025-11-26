1月遊東京怎麼穿？在地台女曝7年血淚史「絕對別穿發熱衣」 比起冷更該擔心這點

冬天遊東京怎麼穿？在地台女曝7年血淚史，奉勸「絕對別穿發熱衣」，比起冷更該擔心「乾燥」。示意圖／取自pixabay

冬意漸濃，許多台灣人紛紛將日本列為冬季旅遊首選，不論是想親眼目睹銀白雪景、體驗滑雪快感，還是沉浸在濃厚節慶氣氛與療癒溫泉中，日本冬季的魅力始終令人難以抗拒。而近日有網友就提問「冬天去東京要如何穿衣？」釣出一名在地居住7年的台灣女網友回應，她奉勸「絕對別穿發熱衣！」

該名網在threads上發文表示，自己1月份要去東京旅遊，但現在天氣變化大，不知道該怎麼穿衣，她也提到，有人建議她「洋蔥式」穿搭；有人說一件大衣就好，但是我實在很怕冷，又擔心電車暖氣熱到中暑，便只好發文尋求大神解答。

問題一出，立刻掀起熱論，許多網友紛紛活應，「東京沒有那麼冷喔！裡面不用穿太多件，外面一個厚外套或羽絨外套就好，我的話帽子手套那些都沒帶，褲子我是只穿一件，會冷你買暖暖包就好，東京真的還好，但還是要看你怕冷程度啦！」、「Uniqlo那種穿在風衣裡的薄背心就很實用，不用穿厚外套也能防寒，室內跟車廂暖氣會吹到不舒服，是真的」、「絕對不要洋蔥式，室內外溫差穿脫煩死自己，尤其你又背包包，再加上如果買東西大包小包，真的在那邊兩三件穿穿脫脫很容易弄丟東西」、「室內熱到不行，外面冷到不行！一開始去穿羽絨外套，結果進室內脫掉，走出戶外穿上，後來乾脆厚長袖+防風皮衣外套，反而剛剛好，室外走路也不冷」。

此外，還有一名在東京住過7年的台女建議， 「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉；絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外。」 她也分享自己認為 最好的穿搭，就是「裡面薄長袖+一件背心（調整用）+保暖度非常好的厚羽絨外套」 ，她更提醒， 比起冷更該擔心的是「乾燥」，強調護手霜要擦 ，口罩也要戴，能預防感冒。

網友在threads上發問「1月去東京旅遊要怎麼穿搭？」圖／翻攝自threads



