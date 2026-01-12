1月還有颱風？下週「熱帶擾動」發展 成颱機率6成

下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約6成，是否影響台灣天氣仍需觀察。。(颱風示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 連日低溫終於告一個段落。氣象專家吳德榮指出，今(12)日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升，中南部高溫可達28度，將迎來5天的好天氣，不過週末東半部水氣增多轉雨。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約6成，是否影響台灣天氣仍需觀察。

吳德榮指出，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部12至22度、中部11至27度、南部12至28度、東部11至24度。

廣告 廣告

明日至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大，仍應注意穿著調整；週末西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

另外，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60％，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應持續觀察。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鬍鬚張1/12起48品項調漲 小份飄香魯肉飯破70元

今年首颱可能生成？吳德榮：1月颱侵台無前例 仍待觀察