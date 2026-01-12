1月限定海味上桌！壽司郎「美味獨厚」推厚切黑鮪、鹿兒島黃尾鰤 2種新甜點登場

台灣安寧共照30年大突破！台大醫院研究證實：提早啟動緩和醫療，不只能減輕疼痛，還能減少無效住院。 台大團隊建立最新的安寧共照SOP，分階段讓末期癌症病人提早知情、共同決策。研究追蹤口腔癌末期病人4年，臨終前安寧專業服務增加、死亡前3個月住院至少減少1次，相關成果已登上國際期刊。 一名70多歲、獨居在萬華老舊公寓的末期口腔癌阿伯。阿伯了解各種治療選項後，直接選擇安寧共照；即使耳鼻喉科與血液腫瘤科醫師都評估阿伯仍可接受手術或化療，但他一概婉拒。 「不過阿伯來找我，其實是想要『一針斃命』，誤以為我們在做安樂死，」台大家庭醫學部緩和醫療病房主任黃獻樑進一步溝通後發現，阿伯是不堪疼痛，又缺乏家人照顧，才對積極治療感到抗拒。後來阿伯逐漸衰弱，轉為居家安寧，在症狀獲得控制後安詳離世。 「如果沒有這套SOP，阿伯不會知道還有安寧共照這個選擇，也很難在生命末期，得到好好善終的機會，」黃獻樑說。 傾全力治療觀念，阻礙推動安寧共照 台大家庭醫學部自1995年成立安寧緩和醫療病房以來，30年來陸續發展「居家安寧療護」與「安寧共同照護模式」。在安寧病床有限的情況下，讓末期病人能在熟悉的家中，或留在原本科別病房內

康健雜誌 ・ 1 小時前 ・ 發表留言