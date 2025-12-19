1月電子期金融期齊漲
（中央社台北19日電）台北股市今天上漲227.82點，收27696.35點。1月電子期收1647.65點，上漲17.05點，正價差13.5點；1月金融期收2440.6點，上漲29.6點，正價差18.92點。
1月電子期以1647.65點作收，上漲17.05點，成交694口。2月電子期以1655.65點作收，上漲21.8點，成交1口。
電子現貨以1634.15點作收，上漲11.55點；1月電子期貨與現貨相較，正價差13.5點。
1月金融期以2440.6點作收，上漲29.6點，成交395口。2月金融期以2430.8點作收，上漲20.6點，成交1口。
金融現貨以2421.68點作收，上漲22.35點；1月金融期貨與現貨相較，正價差18.92點。實際收盤價以期交所公告為準。1141219
