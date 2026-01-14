1月颱風不稀奇！TD-01恐成颱風「洛鞍」 最新路徑出爐

今年第一個熱帶性低氣壓TD-01今（14）日凌晨在菲律賓東方海面生成，預估未來有機會持續發展為今年第1號颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，若發展成颱風將命名為「洛鞍」，這是由寮國提供的名字，是燕子的意思。

今年第一個熱帶性低氣壓TD-01今日凌晨在菲律賓東方海面生成。（圖／中央氣象署）

吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，這個熱帶性低氣壓未來將如先前預期，在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流雲系則在周末17日到下周一之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，但跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。

廣告 廣告

針對1月份出現颱風是否異常，吳聖宇表示，1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2月跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1月至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。

延伸閱讀

接掌海基會董座 蘇嘉全：服務在陸的台商、人民不會窒礙難行

研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當

賴瑞隆慘了！陳揮文翻出「勵志黑歷史」酸爆：偽造文書的選高雄市長