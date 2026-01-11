「1月颱」侵台？未來一週兩波東北季風接力 回溫時間曝

今（11日）各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大。（圖：氣象署官網）

大陸冷氣團持續南下，今（11日）清晨各地氣溫偏低，平地最低氣溫出現在嘉義攝氏8.3度，台南也只有8.4度、高雄內門8.7度；北部、東北部白天高溫16-17度，中部18-20度，南部及東南部20-23度，不算非常冷；入夜後北部、東北部低溫10-13度，中南部與東南部低溫12-16度，苗栗以北、宜蘭及金門清晨仍有局部10度以下低溫發生的可能。降雨方面，今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。

氣象署上午對全台15縣市發布低溫特報：新北、基隆、台北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、宜蘭及金門列低溫「黃色燈號（寒冷）」警戒範圍，清晨與夜晚氣溫偏低，有出現10度以下低溫機率，提醒民眾務必注意保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下；明(12日)白天起至周五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因輻射冷卻偏強，連日早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。周六(17日)東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，周一開始北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部、東北部低溫13-14度，其他地區14-17度，跟這幾天比較有所回升；預測未來一周各地高溫以每天1度逐漸上升，周五各地高溫可來到24-28度；下波冷空氣預計週六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風；降雨方面，未來一周台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在周五前各地陽光露臉，氣溫回升，大家可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣，中南部還是要留意較大的日夜溫差。

吳德榮指出，各國模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、有成颱的機率，氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台未曾發生過，對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整應持續觀察。