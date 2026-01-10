1月颱？專家曝菲國東方又有熱帶擾動發展 影響關鍵日期曝

下周二起天氣將回溫並穩定，為多雲到晴的型態，但氣象專家提醒菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展的現象。（資料照／陳俊吉攝）

受到強烈大陸冷氣團影響，台灣連日來溫度偏低，天氣風險資深顧問「卡大」吳聖宇指出，今（11日）白天乾空氣抵達台灣後，預估各地將會稍微回溫並且迎來久違的陽光，但菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的現象，需要持續觀察。

吳聖宇表示，11日白天北部、東北部白天高溫可達16到18度，但比預期中偏低，受冷氣團影響仍較明顯，因此花東也僅有18到20度；至於中南部回暖狀況較大，高溫可達21至23度，且高機率陽光會露臉，但入夜後到周一（12日），日夜溫差仍非常大，中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右。

廣告 廣告

吳聖宇指出，12日起大陸高壓中心出海並且減弱，冷平流強度將會較為趨緩，底層東北季風減弱，各地大致是多雲到晴的天氣，北部、東半部高溫預報來到19至21度，中南部高溫上看22至25度左右，13日又有一小波冷空氣南下，底層東北季風又稍增強，迎風面地區降雨機會略增，各地氣溫也略微降低，不過天氣屬於較為穩定的型態，直到下周末（17、18日）才會再有相對較明顯的冷空氣南下。

吳聖宇指出，透過預報模式可以看到，下周後半在菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展的機會，目前還沒有看到前身的系統，要等到13、14日情況會較為明朗，預期在菲律賓東方海面轉向的機會高，對台灣影響較低，單仍需觀察後續變化。

更多中時新聞網報導

NBA》溜馬終結13連敗 教頭千勝到手

宋仲基JENNIE為金唱片登寶島

柯震東《功夫》超越專業 王淨筋骨軟Q