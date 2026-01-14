1月颱「洛鞍」週四恐生成！冷氣團下週接力挑戰寒流

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今（14日）受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨至上午高雄以北及花蓮、金門有局部10度以下氣溫，新竹及苗栗有局部6度以下氣溫發生的機率，針對全台16縣市發布低溫特報；另外，值得注意的是，凌晨2點菲律賓東方海面生成一個熱帶性低氣壓，氣象署不排除在週四（15日）有機會形成今年第1號颱風，不過主要都在海面上，對台灣無直接威脅，若成颱將命名為「洛鞍」（Nokaen，寮國提供，指燕子）。

1月颱「洛鞍」最快週四生成！下週冷氣團報到「強度挑戰寒流」

菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，有高達90%在本週生成。（圖／翻攝自「洩天機教室」）「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，有高達90%在本週生成颱風，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，儘管沒有對台灣有直接影響，但間接為下一波冷空氣帶來額外水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。氣象署今（14日）凌晨2點觀測到菲律賓東方海面生成一個熱帶性低氣壓，不排除週四（15日）有機會變颱風，未來走向主要都在海面上。

1月颱「洛鞍」最快週四生成！下週冷氣團報到「強度挑戰寒流」

氣象粉專表示，下一波強冷空氣預計下週二南下，而且越後面越寒冷。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

冷空氣方面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波強冷空氣預計下週二（20日）開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，將出現先濕冷後轉乾冷的天氣型態，粉專還提醒天氣不盡理想，影響時間長「會相當不好受」，建議北台灣的朋友把握本週相對舒服的天氣。儘管本週天氣晴朗穩定，仍要留意劇烈的日夜溫差，白天太陽露臉時，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段，輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右，連續幾天都會是單日十度上下的震盪，提醒民眾注意保暖。

