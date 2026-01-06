1月飲食調整月啟動！營養師提醒：選對天然食材「鯖魚」，穩定抗發炎是關鍵

跨完年後，不少人開始陸續出現精神不濟、消化不良，甚至整天昏昏沉沉的狀況。營養師張語希指出，1月正是關鍵的「飲食調整月」，身體在歷經12月聖誕節、跨年聚餐的大魚大肉後，極需透過正確飲食重新校正，協助身體機能回到平衡狀態。

在眾多營養食材中，鯖魚因富含 Omega-3 脂肪酸（DHA與EPA）成為理想選擇。Omega-3有助於減緩體內發炎反應，對於節後感到身體沉重、代謝變慢的人來說，是幫助恢復輕盈感的日常好夥伴。

鯖魚對身體有什麼好處？補腦、護心一次到位

鯖魚常被譽為「海洋中的營養寶庫」，營養價值在日常魚類中名列前茅。營養師張語希指出，鯖魚中的EPA有助於調節體內發炎反應、維持心血管健康，特別適合經常外食、飲食偏油的上班族族群；而DHA則與腦部運作密切相關，有助於提升專注力，對成長中的孩童，以及長時間用腦、壓力大的職場人士都相當加分。

在料理方式上，她建議每週攝取2到3次鯖魚，並以「清蒸」作為首選烹調方式，不僅能完整保留魚肉的鮮甜與柔嫩口感，也能避免高溫油炸造成營養流失，是全家人餐桌上兼顧健康與美味的高CP選擇。

挪威鯖魚怎麼挑才安心？產地與製程是關鍵

面對市場上琳瑯滿目的魚貨，該如何避雷、挑選高品質鯖魚，是不少消費者的共同疑問。深耕水產產業25年的品牌「戎的魚店」創辦人周漢文分享，挑選鯖魚時「產地」與「製程」是最重要的兩大關鍵。

戎的魚店堅持嚴選來自挪威純淨海域的野生鯖魚，由於生長在寒冷海域，魚體油脂分布更為均勻，肉質細緻，相較一般來源更具品質穩定性。為了確保食材安全，全程於HACCP認證工廠進行低溫處理，並採用單片真空包裝，確保新鮮度與食用安心。這樣透明可追溯的來源與嚴謹品管，讓家庭主婦在料理時不必擔心腥味或保存問題，也能輕鬆端出餐廳水準的健康料理。

忙碌生活也能輕鬆上菜，低負擔餐桌這樣準備

對於講求效率的家庭主婦與上班族而言，戎的魚店熱銷的「薄鹽鯖魚」正好提供實用解方。單片真空包裝設計，免除繁瑣前處理，只需簡單清蒸，再搭配花椰菜、菠菜或菇類等當季時蔬料理，就能快速完成一餐營養均衡的料理。

透過優質蛋白質、Omega-3與膳食纖維的搭配，不僅能幫助節後身體機能恢復平衡，也讓飲食調整不再是壓力。選擇來源透明、品質安心的戎的魚店鯖魚，在1月飲食調整期，不必極端節食，也能溫和守護全家人的健康日常。

