1月1日上午9點 Netflix《怪奇物語》第5季完結篇上架

哈普（左）與伊萊雯在進行出擊前，最後一次的談話。（Netflix提供）

新的一年，要做什麼呢？第一件事就是要在元旦當天早上9點，打開Netflix，因為《怪奇物語》（Stranger Things）第5季完結篇全球同步上架，霍金斯小鎮的命運，即將揭曉。

威可那利用上下顛倒世界當作通道，隱藏在異次元世界的「深淵」。（Netflix提供）

為了最後而戰，昨日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普對著伊萊雯說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。

所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那對抗，且一定要救出荷莉與其他被威可那綁架的孩子。

為了替最後完結篇推出造勢，在賭城舉辦大規模的無人機展演燈光秀。（Netflix提供）

有鑑於《怪奇物語》第5季的第7集，安排讓劇中人威爾向所有同伴出櫃，引發很多觀眾不同的討論聲浪，懷疑這樣做是否有必要？是不是剪輯上刻意穿插這些劇情？身為節目的編劇與導演達菲兄弟（Duff Brothers）表示，他們為了這一幕花費了許多時間在編劇上，「我知道這一幕花了很長時間，因為一開始威爾只是想跟媽媽出櫃，但我們都覺得不該只有這樣，應該讓他的朋友也參與進來。最初我們只有跟飾演母親的薇諾拉瑞德（Winona Ryder）一同討論，但感覺一直不對，直到讓其他人也加入後，就覺得更到位了。」當他們最後終於把劇本，拿給飾演威爾的演員諾亞許納普（Noah Schnapp）過目時，也覺得非常緊張，「因為這對他來說，無論是戲劇還是現實生活，都是非常寫實的，裡頭有很多都很接近他個人的狀況，他也非常理解威爾。所以他與這故事產生很大的共鳴，對我們來說非常欣慰，但只是他承受所有的壓力。」他們透露，最後節目剪輯進去的畫面，幾乎都是第一次拍攝就成功的鏡頭。

至於粉絲非常擔心，會不會又有人在最後一集領了便當？他們表示，《怪奇物語》不像是《權力遊戲》那樣狂發便當，但是Netflix希望觀眾收看時，都要準備好衛生紙。對了，最後這一集完結篇的片長，是2小時5分，幾乎等同一部電影。同時在北美有500間的戲院，同步進行完結篇的特映場，讓大家在大銀幕上體驗最終的震撼。

