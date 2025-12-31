【1月1日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Lockheed Martin has opened a Hypersonics System Integration Lab (SIL) at its Huntsville campus, introducing enhanced capabilities for deterrence and defense innovation in North Alabama.

Completing construction in just over one year, the $17.1 million capital investment underscores Lockheed Martin’s commitment to maintaining U.S. strategic superiority in hypersonic technology by delivering rapid, reliable solutions to defense partners.

"Lockheed Martin’s commitment to North Alabama is stronger than ever, "said Jim Romero, vice president of Hypersonic Strike Weapon Systems for Lockheed Martin Space. "Built to house advanced engineering and integration capabilities, it will play a pivotal role in positioning Lockheed Martin as the industry leader in hypersonic defense and deterrence technology. "

中譯：

洛克希德馬丁在其亨茨維爾園區啟用一座極音速系統整合實驗室，為阿拉巴馬州北部的嚇阻與防衛創新能力帶來進一步提升。

這項耗資1710萬美元的資本投資僅花1年多即完成建設，凸顯洛馬透過提供快速、可靠的解決方案給防務合作夥伴，持續維持美國在極音速技術上的戰略優勢。

洛馬太空部門極音速打擊武器系統副總裁羅梅洛表示：「洛馬對阿拉巴馬州北部的承諾比以往更堅定。這座容納先進工程與整合能力的設施，將在推動洛馬成為極音速防禦與嚇阻技術領導者過程中扮關鍵角色。」

（取自洛馬集團網站）