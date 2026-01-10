【1月11日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

As Russia continues pressing its attacks into Ukraine’s northeastern Sumy region, a special police unit known as the White Angels faces an increasingly daunting mission: Rescuing the last civilian holdouts from villages under heavy fire and getting them to safer regions.

The Ukrainian unit must watch for first-person view drones, land mines, and incoming glide bombs as they bounce along dirt roads to find sometimes reluctant villagers and persuade them to accept a ride to a distant emergency shelter.

Current Time’s Andriy Kuzakov joined the White Angels as they rolled through the back roads of the Sumy region. At one time, they were forced to hide out under the cover of trees as Russian attack drones stalked overhead.

"There’s a first-person view drone," Kuzakov said. "Police have come to a prearranged meeting point to pick people up for evacuation. A lot are flying."

Later, with the threat seemingly passed, the small crew rolled their white van into a settlement where they found a mother and her toddler daughter in urgent need of rescue.

White Angel officer Olena Stavytska, an experienced rescuer, distracted the child with games and sweets while getting the two into the van and on the road.

Stavytska said the day’s rescue numbers were relatively small.

中譯：

隨著俄羅斯持續加強對烏克蘭東北部蘇梅州的攻勢，一支被稱為「白天使」的特別警察單位正面臨愈來愈艱鉅的任務：從遭受猛烈砲火的村莊中營救最後仍堅守不撤的平民，並將他們轉送至較安全的地區。

這支烏克蘭警察單位在顛簸的泥路上穿梭時，必須時刻警戒第一人稱視角無人機、地雷，以及來襲的滑翔炸彈，同時尋找有時並不願意撤離的村民，並說服他們搭車前往遙遠的緊急安置中心。

《Current Time》電視臺記者庫扎科夫隨同白天使小組深入蘇梅州的偏僻道路採訪。有一次遇到俄軍攻擊無人機在空中盤旋，他們被迫在樹木掩護下暫避。

庫扎科夫說：「那是一架第一人稱視角無人機，警方來到事先約定的集合點接送準備撤離的人。空中有很多無人機飛行。」

稍後在威脅似乎解除後，小組開著白色廂型車進入一處聚落，發現一名母親和她的幼女急需撤離。

救援經驗豐富的白天使警員斯塔維茨卡一邊用遊戲和糖果分散孩子的注意力，一邊協助這對母女上車，隨後迅速啟程離開。

斯塔維茨卡表示，當天成功救出的民眾人數相對較少。

-關鍵軍語-

※glide bombs：滑翔炸彈

※evacuation：撤離；疏散

（達志影像／美聯社資料照片）