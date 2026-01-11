【1月12日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

For kids in military families, life can be uniquely tough: long deployments and sudden reassignments often mean switching schools and living with constant uncertainty.

That’s why Sesame Street is stepping in with a new set of free tools designed especially for military families. The beloved children’s program has teamed up with the Department of Defense to launch "Healthy, Happy, Ready," a set of free digital tools to help kids and caregivers handle the ups and downs of military life.

廣告 廣告

One video, "Getting Ready for Temporary Duty," shows Elmo coping with his father’s National Guard deployment - which means missing his first T-ball game. A disappointed Elmo says, "Elmo misses Daddy when Daddy's not there."

Elmo’s dad doesn’t dismiss his feelings; he names them and then nudges Elmo toward the bigger lesson - that families serve.

Another video, called "Coming Home," shows Elmo discussing his feelings about his dad coming home and the things he wants to do with him, like going to the park and having his dad make breakfast for him.

中譯：

對軍人家庭的孩子而言，成長過程往往格外艱難：長時間的派駐與突如其來的調動，常意味著頻繁轉學，以及長期伴隨的不確定感。

正因如此，《芝麻街》推出一套專為軍人家庭設計的全新免費資源。這個深受喜愛的兒童節目與美國國防部合作，推出名為「健康、快樂、準備」的免費數位工具，協助孩子與照顧者面對軍旅生活中的起伏與挑戰。

其中一支名為〈為臨時任務做準備〉的影片，描繪艾蒙如何面對身為國民兵的父親即將出勤的情況；這意味著父親將錯過他人生第一場樂樂棒球比賽。失望的艾蒙說：「爸爸不在的時候，艾蒙很想爸爸。」

艾蒙的爸爸沒有否定他的情緒，而是先幫他說出感受，再引導他理解更深一層的意義：家庭成員同樣也在服務。

另一支名為〈回家〉的影片，則呈現艾蒙談論爸爸即將返家的心情，以及他想和爸爸一起做的事情，例如去公園、讓爸爸幫他做早餐。

-關鍵軍語-

※reassignments：調動

※National Guard：國民兵

（取自芝麻街網站）