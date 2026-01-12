【1月13日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

More than half a million people in Cambodia have been displaced from their homes by two weeks of deadly border clashes with neighbouring Thailand, Phnom Penh's interior ministry said Sunday.

The renewed fighting between the Southeast Asian neighbours this month, including with tanks, drones and artillery, has killed at least 22 people in Thailand and 19 in Cambodia, according to officials.

The conflict stems from a territorial dispute over the colonial-era demarcation of their 800-kilometre (500-mile) border and a smattering of ancient temple ruins situated on the frontier.

"At present, more than half a million Cambodian people, including women and children, are suffering severe hardship due to forced displacement from their homes and schools to escape artillery shells, rockets, and aerial bombardments carried out by Thailand's F-16 aircraft," Cambodia's interior ministry said in a statement, giving the total number of people evacuated as 518,611.

Each side has blamed the other for instigating the fresh fighting and traded accusations of attacks on civilians, after five days of clashes in July killed dozens.

中譯：

柬埔寨內政部週日表示，因與鄰國泰國爆發為期兩週的致命邊境衝突，已有超過50萬名柬埔寨民眾被迫離開家園。

官員指出，本月東南亞兩國再度爆發戰鬥，動用戰車、無人機與大砲，衝突已在泰國造成至少22人死亡，柬埔寨則有19人喪生。

這場衝突源於雙方對殖民時期長達800公里（約500哩）的邊界劃分爭議，以及散布在邊境地區數座古老的寺廟遺址。

柬埔寨內政部聲明表示：「目前包括婦女與兒童在內，超過50萬名柬埔寨人民因遭受砲擊、火箭攻擊與泰國F-16戰機的空中轟炸，被迫撤離家園與學校，正承受極為嚴峻的生活困境。」聲明指出，實際撤離人數達51萬8611人。

雙方互斥對方挑起新一輪戰火，並指控對方攻擊平民。此前7月的5天激烈衝突，已造成數十死。

- 關鍵軍語 -

※clash：衝突

※artillery：大砲

（達志影像／路透社資料照片）