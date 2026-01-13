【1月14日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Germany has registered over 1,000 suspicious drone flights so far in 2025, the head of Germany's Federal Criminal Police Office (BKA) told German newspaper Bild in comments published on Sunday.
BKA chief Holger Münch said the drone sightings represent a "significant situation of danger." German Chancellor Friedrich Merz said that the German government believes Russia is behind many of the drone sightings over German territory.
Münch told Bild that it cannot be assumed with "100% certainty" that all of the suspicious drones are being guided by Russia. However, he said he suspects the drones are being steered by a state actor aimed at sowing uncertainty in Germany.
Drone sightings this year have disrupted German airports, canceling flights and causing headaches for travelers.
Munich Airport, for example, halted air traffic control operations on October 3 as the city held its world-famous Oktoberfest event. In November, Berlin Brandenburg Airport also had to suspend operations for nearly two hours due to unidentified drone sightings. Drones are also sometimes sighted over German military installations.
中譯：
德國聯邦刑事警察局（BKA）局長在週日刊登於德國《圖片報》的評論中表示，2025年以來，德國已獲報超過1000起可疑無人機飛行事件。
BKA局長孟克指出，這些無人機目擊事件構成「重大的安全威脅情勢」。德國總理梅爾茨曾表示，德國政府相信，多起在德國領空出現的無人機事件背後黑手就是俄羅斯。
孟克向《圖片報》指出，無法「百分之百確定」所有可疑無人機皆由俄羅斯操控，但他研判，這些無人機很可能是由某個國家級的行為者所操縱，目的是在德國境內製造不安。
今年以來，無人機事件已多次干擾德國機場運作，導致航班取消，並為旅客帶來諸多不便。
例如慕尼黑機場在10月3日該市舉辦全球知名的啤酒節期間，一度中止空中交通管制作業；11月柏林布蘭登堡機場亦因不明無人機出沒，被迫暫停運作近2小時。此外，德國軍事設施上空亦不時出現無人機蹤跡。
-關鍵軍語-
※suspicious：可疑的
※military installations：軍事設施
