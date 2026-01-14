【1月15日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The U.S. military will stop its practice of shooting pigs and goats to help prepare medics for treating wounded troops in a combat zone, ending an exercise made obsolete by simulators that mimic battlefield injuries.

廣告 廣告

The prohibition on "live fire" training that includes animals is part of this year’s annual defense bill, although other uses of animals for wartime training will continue The ban was championed by Rep. Vern Buchanan, a Florida Republican who often focuses on animal rights issues.

"With today’s advanced simulation technology, we can prepare our medics for the battlefield while reducing harm to animals," he said in a statement to The Associated Press. "As Co-Chair of the Animal Protection Caucus, I’m proud to continue leading efforts to end outdated and inhumane practices."

Buchanan’s office said the Defense Department will continue to allow training that involves stabbing, burning and using blunt instruments on animals, while also allowing "weapon wounding," which is when the military tests weapons on animals. Animal rights groups say the animals are supposed to be anesthetized during such training and testing.

中譯：

美國軍方將停止以射擊豬與山羊來訓練軍醫在戰區救治受傷士兵的實務，正式終結這項已被能模擬戰場傷勢的先進模擬器所取代的訓練做法。

這項禁止在訓練中進行「實彈射擊」並涉及動物的規定，已被納入今年度的國防年度法案中。不過，其他與戰時訓練相關、會使用動物的項目將持續進行。此禁令由長期關注動物權益議題的佛州共和黨眾議員布坎南主導推動。

他在回覆美聯社的一份聲明中指出：「憑藉當今先進的模擬技術，我們可以在降低對動物傷害的同時，讓軍醫充分做好戰場準備。作為國會『動物保護委員會』的共同主席，我很自豪能持續帶頭終結這些過時且不人道的作法。」

布坎南辦公室表示，國防部仍將允許包含刺傷、燒傷及鈍器傷害等方式的動物訓練，同時也繼續允許「武器致傷測試」，即軍方在動物身上測試武器。動物權利團體指出，在此類訓練與測試中，動物理應接受麻醉。

─關鍵軍語─

※simulator：模擬器

※anesthetize：麻醉

（取自DVIDS網站）