【1月16日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Israel carried out a series of airstrikes on southern and northeastern Lebanon on Thursday as a deadline looms to disarm the militant Hezbollah group along the countries’ tense frontier.

The strikes came a day before a meeting of the committee monitoring the enforcement of a U.S.-brokered ceasefire that halted the latest war between Israel and Hezbollah a year ago. The gathering on Friday will be the second meeting of the mechanism after Israel and Lebanon appointed civilian members to a previously military-only committee.

In Paris, Lebanon’s army commander, Gen. Rodolph Haikal, held meetings with U.S., French and Saudi officials to discuss ways of assisting the army in its mission to boost its presence in the border area.

中譯：

隨著解除武裝期限逼近，以色列週四對黎巴嫩南部與東北部發動一系列空襲，目標指向兩國邊境緊張地區的武裝組織真主黨。

負責監督美國斡旋停火協議執行情形的委員會開會前一日，發生了這波空襲。該停火協議於1年前結束了以色列與真主黨之間最近一輪的戰爭。週五的會議是該機制的第2次會議，以色列與黎巴嫩已任命文職官員，加入原本僅由軍方人員組成的委員會。

在巴黎，黎巴嫩軍隊總司令海卡爾將軍與美、法及沙烏地阿拉伯官員舉行會談，討論如何協助黎巴嫩軍隊加強在邊境地區的部署。

關鍵軍語：

※airstrikes：空襲

※disarm：解除武裝

（達志影像／美聯社資料照片）