【1月17日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Two NATO-nation intelligence services suspect Russia is developing a new anti-satellite weapon to target Elon Musk’s Starlink constellation with destructive orbiting clouds of shrapnel, with the aim of reining in Western space superiority that has helped Ukraine on the battlefield.
Intelligence findings say the so-called "zone-effect" weapon would seek to flood Starlink orbits with hundreds of thousands of high-density pellets, potentially disabling multiple satellites at once but also risking catastrophic collateral damage to other orbiting systems.
Analysts who haven’t seen the findings say they doubt such a weapon could work without causing uncontrollable chaos in space for companies and countries, including Russia and its ally China, that rely on thousands of orbiting satellites for communications, defense and other vital needs.
"I don’t buy it. Like, I really don’t," said Victoria Samson, a space-security specialist at the Secure World Foundation who leads the Colorado-based nongovernmental organization’s annual study of anti-satellite systems. "I would be very surprised, frankly, if they were to do something like that."
But the commander of the Canadian military’s Space Division, Brig. Gen. Christopher Horner, said such Russian work cannot be ruled out in light of previous U.S. allegations that Russia also has been pursuing an indiscriminate nuclear, space-based weapon.
中譯：
兩個北約成員國的情報機構懷疑俄羅斯正在研發一種新型反衛星武器，目標是馬斯克的「星鏈」衛星群；透過在軌道上製造具破壞性的彈片雲，削弱西方幫助烏克蘭對抗俄羅斯的太空領域優勢。
情報資料指出，這種被稱為「區域效應」的武器，會試圖向星鏈衛星所在軌道拋灑數十萬枚高密度彈片，藉此同時癱瘓多顆衛星，但也有波及其他軌道系統，造成災難性附帶損害的風險。
未看過相關情報的分析人士質疑，這類武器能否在不引發太空混亂的情況下發揮作用。這種混亂恐將波及依賴成千上萬顆軌道衛星進行通訊、防務及其他關鍵任務的企業與國家，包括俄羅斯本身及其盟友中共。
安全世界基金會負責反衛星系統年度研究計畫的太空安全專家薩姆森表示：「我不相信此一說法，真的不相信。坦白說，如果他們真的這麼做，我會非常驚訝。」
不過，加拿大軍方太空部門指揮官赫納准將指出，鑑於美國先前指控俄羅斯也在研發具無差別破壞性的太空核子武器，這類俄羅斯相關研發行動仍不能被完全排除。
- 關鍵軍語 -
※anti-satellite weapon：反衛星武器
※disabling：癱瘓
（達志影像／路透社資料照片）
其他人也在看
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 8
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 16 小時前 ・ 118
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 204
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 13
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 40
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 6 小時前 ・ 7
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 46
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 355
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 7 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 602
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 150
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 7
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 16
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 116
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 61