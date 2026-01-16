【1月17日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Two NATO-nation intelligence services suspect Russia is developing a new anti-satellite weapon to target Elon Musk’s Starlink constellation with destructive orbiting clouds of shrapnel, with the aim of reining in Western space superiority that has helped Ukraine on the battlefield.

廣告 廣告

Intelligence findings say the so-called "zone-effect" weapon would seek to flood Starlink orbits with hundreds of thousands of high-density pellets, potentially disabling multiple satellites at once but also risking catastrophic collateral damage to other orbiting systems.

Analysts who haven’t seen the findings say they doubt such a weapon could work without causing uncontrollable chaos in space for companies and countries, including Russia and its ally China, that rely on thousands of orbiting satellites for communications, defense and other vital needs.

"I don’t buy it. Like, I really don’t," said Victoria Samson, a space-security specialist at the Secure World Foundation who leads the Colorado-based nongovernmental organization’s annual study of anti-satellite systems. "I would be very surprised, frankly, if they were to do something like that."

But the commander of the Canadian military’s Space Division, Brig. Gen. Christopher Horner, said such Russian work cannot be ruled out in light of previous U.S. allegations that Russia also has been pursuing an indiscriminate nuclear, space-based weapon.

中譯：

兩個北約成員國的情報機構懷疑俄羅斯正在研發一種新型反衛星武器，目標是馬斯克的「星鏈」衛星群；透過在軌道上製造具破壞性的彈片雲，削弱西方幫助烏克蘭對抗俄羅斯的太空領域優勢。

情報資料指出，這種被稱為「區域效應」的武器，會試圖向星鏈衛星所在軌道拋灑數十萬枚高密度彈片，藉此同時癱瘓多顆衛星，但也有波及其他軌道系統，造成災難性附帶損害的風險。

未看過相關情報的分析人士質疑，這類武器能否在不引發太空混亂的情況下發揮作用。這種混亂恐將波及依賴成千上萬顆軌道衛星進行通訊、防務及其他關鍵任務的企業與國家，包括俄羅斯本身及其盟友中共。

安全世界基金會負責反衛星系統年度研究計畫的太空安全專家薩姆森表示：「我不相信此一說法，真的不相信。坦白說，如果他們真的這麼做，我會非常驚訝。」

不過，加拿大軍方太空部門指揮官赫納准將指出，鑑於美國先前指控俄羅斯也在研發具無差別破壞性的太空核子武器，這類俄羅斯相關研發行動仍不能被完全排除。

- 關鍵軍語 -

※anti-satellite weapon：反衛星武器

※disabling：癱瘓

（達志影像／路透社資料照片）