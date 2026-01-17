【1月18日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

President Emmanuel Macron confirmed on Sunday plans to build a new, larger and more modern aircraft carrier to replace the ageing Charles de Gaulle carrier and strengthen France's maritime power.

The programme, known as "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG), is predicted to cost around 10.25 billion euros ($12 billion).

The French government said the new vessel would be operational by 2038, when the Charles de Gaulle aircraft carrier is expected to retire. Work on nuclear propulsion components began last year, and the final order must be placed under the 2025 budget.

The PANG, which would be the largest warship ever built in Europe, is central to France's nuclear deterrent and Europe's drive for greater defence autonomy amid Russia's war in Ukraine and U.S. President Donald Trump's reluctance to support the continent's security.

Macron was speaking to troops based at a French military base in Abu Dhabi located near the Strait of Hormuz, a crucial chokepoint for global oil flows. "The decision to launch this vast programme was taken this week," Macron said, adding that the project would boost France's industrial base, in particular small and medium-sized businesses.

Army Minister Catherine Vautrin said the carrier would enter operation in 2038 to replace the Charles de Gaulle, which entered service in 2001 after 15 years of planning and construction.

中譯：

法國總統馬克宏週日證實，法國計畫建造一艘全新、更大型且更現代化的航空母艦，以取代逐漸老化的「戴高樂號」，並進一步強化法國的海上軍力。

這項計畫名為「新世代航空母艦」（PANG），預估造價約為102.5億歐元（約120億美元）。

法國政府表示，新航鑑預計2038年服役，屆時「戴高樂號」也將正式退役。核能推進相關零附件的研製工作已於去年啟動，最終訂單必須納入2025年度預算。

PANG將成為歐洲歷來建造過的最大型軍艦，是法國核赫阻力量的核心，同時也象徵在俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國總統川普不願支持歐陸安全的背景下，歐洲推動更大防務自主性的關鍵計畫。

馬克宏在阿拉伯聯合大公國阿布達比的一處法軍基地向駐軍發表談話，該基地位於全球石油運輸重要戰略要道的荷姆茲海峽附近。馬克宏表示：「本週已做出啟動這項龐大計畫的決定。」他指出，該專案將有助於強化法國的工業基礎，特別是中小企業的發展。

法國國防部長沃特蘭表示，這艘新航鑑將於2038年服役，接替歷經15年規劃與建造、2001年啟用的「戴高樂號」。

- 關鍵軍語 -

※aircraft carrier：航空母艦

※nuclear propulsion：核能推進

（取自法國國防採購局「X」）