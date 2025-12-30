1月2日至4日強烈大陸冷氣團影響 請農友採取防寒措施及注意保暖

鍾和風/高雄報導

依據中央氣象署預報資料，受115年1月2日至4日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，4日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，惟新竹以南日夜溫差仍大。農糧署呼籲，農友務必注意保暖，並避免在清晨氣溫最低時出門，在冷氣團來襲前先做好農作物相關防寒措施。

水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒(風)牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，以減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期果園實施噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力，對於已達採收期者提早採收，尤其蓮霧、柑橘、番荔枝、棗及木瓜等；此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。寒流過境後，若有受害之果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署表示，該署已通報各直轄市、縣(市)政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請農友主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農友可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等，後續如經公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料。

農糧署強調，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災害之災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，可多加利用；以該APP拍攝當次災害損失照片，並於公告受理期間內上傳農業部資料庫，且經基層公所認定損失率超過20%者，得免實地勘查，兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助之權益。

農糧署再次提醒，請農友密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。