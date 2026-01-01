【1月2日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Australia said on Tuesday it had struck a A$1.4 billion （$930 million） contract with Boeing Defence Australia for six operational Ghost Bat drones for the Australian Defence Force, after conducting the first live weapon test on an aerial target.

The announcement coincided with talks between Australian and U.S. defence and foreign ministers in Washington, where the security allies agreed to joint production and maintenance of hypersonic cruise missiles in Australia, and more rotations of U.S. bomber aircraft.

The Ghost Bat or MQ-28A is the first military aircraft designed in Australia in more than 50 years, to fly as a partner with crewed surveillance and fighter jets to a range of more than 3,700 km (2,300 miles).

Defence Minister Richard Marles said in a statement on Tuesday the Ghost Bat had recently tested an AIM-120 air-to-air missile against an aerial target, which demonstrated its "growing potential to deliver an operational capability for the Royal Australian Air Force".

Australia has previously said it will spend A$10 billion on drones over the next decade.

中譯：

澳洲週二表示，在完成首度對空目標的實彈武器測試後，已與波音澳洲防務公司簽署一紙價值14億澳元（9.3億美元）的合約，為澳洲國防軍採購6架可投入作戰的「幽靈蝙蝠」無人機。

這項宣布恰逢澳美防長與外長在華盛頓舉行會談，兩個安全盟友同意在澳洲共同生產與維護極音速巡弋飛彈，並增加美國轟炸機在澳洲的輪駐。

編號MQ-28A的「幽靈蝙蝠」是澳洲50多年來首款自行設計的軍用航空器，旨在與載人偵察機與戰鬥機協同作戰，航程超過3700公里（2300哩）。

澳洲國防部長馬勒斯週二發布聲明指出，「幽靈蝙蝠」近期已成功使用AIM-120空對空飛彈打擊空中目標，顯示其「在提供澳洲空軍作戰能力方面具備日益成長的潛力」。

澳洲先前已表示，未來10年將斥資100億澳元投入無人機計畫。

─關鍵軍語─

※live weapon test：實彈武器測試

※bomber aircraft：轟炸機

（取自波音公司網站）