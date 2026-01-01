【1月2日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Australia said on Tuesday it had struck a A$1.4 billion （$930 million） contract with Boeing Defence Australia for six operational Ghost Bat drones for the Australian Defence Force, after conducting the first live weapon test on an aerial target.
The announcement coincided with talks between Australian and U.S. defence and foreign ministers in Washington, where the security allies agreed to joint production and maintenance of hypersonic cruise missiles in Australia, and more rotations of U.S. bomber aircraft.
The Ghost Bat or MQ-28A is the first military aircraft designed in Australia in more than 50 years, to fly as a partner with crewed surveillance and fighter jets to a range of more than 3,700 km (2,300 miles).
Defence Minister Richard Marles said in a statement on Tuesday the Ghost Bat had recently tested an AIM-120 air-to-air missile against an aerial target, which demonstrated its "growing potential to deliver an operational capability for the Royal Australian Air Force".
Australia has previously said it will spend A$10 billion on drones over the next decade.
中譯：
澳洲週二表示，在完成首度對空目標的實彈武器測試後，已與波音澳洲防務公司簽署一紙價值14億澳元（9.3億美元）的合約，為澳洲國防軍採購6架可投入作戰的「幽靈蝙蝠」無人機。
這項宣布恰逢澳美防長與外長在華盛頓舉行會談，兩個安全盟友同意在澳洲共同生產與維護極音速巡弋飛彈，並增加美國轟炸機在澳洲的輪駐。
編號MQ-28A的「幽靈蝙蝠」是澳洲50多年來首款自行設計的軍用航空器，旨在與載人偵察機與戰鬥機協同作戰，航程超過3700公里（2300哩）。
澳洲國防部長馬勒斯週二發布聲明指出，「幽靈蝙蝠」近期已成功使用AIM-120空對空飛彈打擊空中目標，顯示其「在提供澳洲空軍作戰能力方面具備日益成長的潛力」。
澳洲先前已表示，未來10年將斥資100億澳元投入無人機計畫。
─關鍵軍語─
※live weapon test：實彈武器測試
※bomber aircraft：轟炸機
（取自波音公司網站）
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 241
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 816
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 15
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 18
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 220
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 92
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 276
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2