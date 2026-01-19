【1月20日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The United States carried out a strike against Islamic State militants in northwest Nigeria at the request of Nigeria's government, President Donald Trump and the U.S. military said on Thursday, claiming the group had been targeting Christians in the region.

廣告 廣告

"Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and even Centuries!," Trump said in a post on Truth Social.

U.S. Africa Command said the strike was carried out in Sokoto state in coordination with Nigerian authorities and killed multiple ISIS militants.

Nigerian Foreign Minister Yusuf Maitama Tuggar told the British Broadcasting Corp the strike was a "joint operation" targeting "terrorists", and it "has nothing to do with a particular religion".

Without naming ISIS specifically, Tuggar said the operation had been planned "for quite some time" and had used intelligence information provided by the Nigerian side.

中譯：

美國總統川普與美國軍方週四表示，美國應奈及利亞政府請求，對奈及利亞西北部的「伊斯蘭國」武裝分子發動了一次打擊，並指稱該組織一直在該地區針對基督徒發動攻擊。

川普在其社群平臺《真實社群》發文表示：「今晚，依我作為最高統帥的指示，美國對奈及利亞西北部的「伊斯蘭國」恐怖分子人渣發動了一次強大且致命的打擊。他們一直針對並殘忍殺害無辜基督徒，程度之嚴重，是多年、甚至數個世紀以來所未見。」

美國非洲司令部表示，此次空襲是在奈及利亞當局配合下於索科托州進行，並擊斃多名「伊斯蘭國」武裝分子。

奈及利亞外交部長圖加爾向英國廣播公司表示，這次行動是一項「聯合行動」，目標是「恐怖分子」，「與特定宗教無關」。

圖加爾未直接點名「伊斯蘭國」，但表示這項行動「已規劃相當長一段時間」，並使用了由奈及利亞方面提供的情報資訊。

-關鍵軍語-

※Commander in Chief：最高統帥

※joint operation：聯合行動

（取自五角大廈「X」）