【1月22日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Flights at Yemen’s Aden international airport were halted on Thursday, the latest sign of a deepening crisis between Gulf powers Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whose rivalry is reshaping war-torn Yemen.

At the airport-the main international gateway for parts of Yemen outside Houthi control-passengers crowded the terminal, waiting for updates on their flights. Later on Thursday, Yemeni sources said flights between Aden and all destinations outside the UAE would resume, though Reuters was unable to confirm that immediately.

Air traffic was shut down due to a row over curbs on flights to the UAE, though there were contradictory accounts of exactly what had happened and who was responsible.

Awadh al-Subaihi said he had been waiting at the airport for a flight to Cairo for medical treatment. "We are suffering, and many other patients and elderly people here are waiting in a difficult situation," he said.

The UAE backs the separatist Southern Transitional Council (STC) that seized swathes of southern Yemen from the internationally recognized government last month.

中譯：

葉門亞丁國際機場週四暫停航班起降，此為沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間危機加深的最新跡象。這兩個波灣強權的對抗角力，正重塑飽受戰火蹂躪的葉門局勢。

葉門境內不受「青年運動」武裝控制地區的主要國際門戶亞丁機場，乘客正擠滿航廈，等待航班最新消息。週四稍晚，葉門消息人士表示，亞丁與阿聯以外所有目的地之間的航班將恢復運行，但路透社當時尚無法立即證實。

航空交通中斷的原因，據稱與限制飛往阿聯的爭議有關，但對於實際發生何事以及責任歸屬，各方說法相互矛盾。

乘客蘇拜希表示，他一直在機場等候前往開羅接受醫療的航班。他說：「我們正在受苦，這裡還有許多狀況不好的病患與長者也在等待。」

阿聯支持的分離主義組織「南方過渡委員會」上個月從國際承認的葉門政府手中，奪取了葉門南部大片地區。

─關鍵軍語─

※war-torn：戰火蹂躪

※seize：奪取；搶占

（達志影像／美聯社資料照片）