【1月23日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
The US military is upgrading a long-abandoned Cold War naval base in the Caribbean, signaling preparations for sustained aggression that could support potential interventions in Venezuela.
According to reports, the US Southern Command is restoring Roosevelt Roads naval base in Puerto Rico, shuttered by the Navy more than 20 years ago. Reconstruction of the base began on September 17, shortly after the US Southern Command initiated a military buildup in the Caribbean and off Venezuela’s coast.
Until its closure in 2004, Roosevelt Roads was one of the largest US naval stations in the world, occupying a strategic location and providing extensive space for equipment storage, a US official said.
In addition to upgrading landing and take-off facilities at Roosevelt Roads, the US is expanding infrastructure at airports in Puerto Rico and St. Croix in the US Virgin Islands. Both territories lie roughly 800 kilometers from Venezuela.
These developments point to preparations that could allow the US military to carry out attacks on Venezuelan soil.
中譯：
美國軍方正升級一座在冷戰後長期廢棄的加勒比海海軍基地，顯示其正為持續性軍事行動做準備，可能用於支持對委內瑞拉的潛在干預。
根據報導，美國南方司令部正在整修位於波多黎各的羅斯福路海軍基地。美國海軍在20多年前關閉該基地。基地的重建工程於去年9月17日展開，時間點恰逢美國南方司令部在加勒比海及委內瑞拉沿岸啟動軍事集結行動後不久。
一名美國官員表示，在2004年關閉之前，羅斯福路曾是全球最大的美國海軍基地之一，地理位置極具戰略價值，並提供大量空間用於儲存軍事裝備。
除升級羅斯福路基地的起降設施外，美國也正在擴建波多黎各，及美屬維京群島聖克羅伊島的機場基礎設施。這兩地距離委內瑞拉約800公里。
這些發展顯示，美國軍方正進行相關準備，使其具備對委內瑞拉本土發動攻擊的能力。
關鍵軍語
※naval base：海軍基地
※landing and take-off facilities：起降設施
（達志影像／路透社資料照片）
