【1月24日】看軍聞學英語

■林國賓

Britain is caught in "a space between peace and war" complicated by the rise of artificial intelligence and other technologies dominated by powerful individuals and corporations, according to the new head of MI6.

Blaise Metreweli, giving her first speech in the job, accused Russia of being insincere about Ukraine peace negotiations but made minimal reference to China as the prime minister, Keir Starmer, seeks to arrange a visit to Beijing.

Her central message was that the world was "more dangerous and contested now than for decades", with emerging technologies "rewriting the reality of conflict as they converge to create science-fiction like tools".

Power was "becoming more diffuse, more unpredictable as control over these technologies is shifting from states to corporations, and sometimes to individuals", the spy chief said in a speech at MI6’s London headquarters.

Metreweli did not cite any specific examples, though US corporations dominate social media and Elon Musk, the owner of X, controls Starlink, the satellite communications network that is considered crucial for the Ukrainian military.

Previous UK spy chiefs have in the past raised explicit concerns about an authoritarian China one day controlling developments in AI and quantum computing.

英國對外情報機構秘密情報局（軍情六處）新任主管表示，英國正處於「介於和平與戰爭之間的灰色地帶」，而這種局勢因人工智慧與其他由強大個人及企業所主導的新興科技崛起而更加複雜。

新任秘密情報局局長米特維利在上任後的首次演說中，指控俄羅斯在烏克蘭和平談判上的立場毫無誠意，但甚少提及中共；此刻英國首相施凱爾正尋求安排訪問北京。

她想表達的核心訊息是當前世界「比數十年來任何時候都更加危險、對抗更為激烈」，而新興科技「透過整合後創造出宛如科幻小說般的工具，改寫衝突的現實」。

這位英國情報首長在倫敦軍情六處總部的演說中表示，權力正「變得更加分散、更加難以預測，因為對這些科技的掌控正從國家轉移到企業，有時甚至落到個人手中」。

米特維利並未舉出具體例子，但目前美國企業主導社群媒體，而X平臺的擁有者馬斯克則掌控被視為對烏克蘭軍方至關重要的衛星通訊網路「星鏈」。

前幾任的英國情報首長，曾對威權國家中共未來可能在人工智慧與量子運算等關鍵科技領域取得主導地位，表達嚴重關切。

-關鍵軍語-

※peace negotiations：和平談判

※unpredictable：難以預測

※spy chief：情報首長

（達志影像／路透社資料照片）