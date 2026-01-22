1月25日來大社開運集三寶 還能捐發票換好禮

高雄市稅捐稽徵處為推廣最新稅務資訊，將結合大社區公所一一五年大社三寶意象推廣活動，於一月廿五日上午九時至十一時三十分在觀音山大覺寺（大社區翠屏路一百一十號）前廣場辦理租稅與教育宣導，邀請民眾前往選購大社三寶「蜜棗、牛奶、芭樂」外，也能一同來捐發票做公益，傳愛心換好禮。

稅捐處今(廿二)日說明，活動現場除設置地方稅諮詢服務臺，為民眾解答地方稅疑問外，並宣導地方稅節稅規定、房屋稅差別稅率二.○、納稅者權利保護法、廉潔資訊等重要資訊，另也推廣該處線上申辦、稅籍異動即時通、稅務ONE視通、使用牌照稅歸戶等多項便民措施，讓民眾體驗便捷又窩心的E化服務。

稅捐處也邀請民眾一同來熱心做公益，活動當日現場捐贈尚未開獎之發票（消費金額需十元以上），並完成租稅問答遊戲，即可兌換精美宣導品，數量有限換完為止，歡迎民眾共襄盛舉，活動相關訊息請電洽○七-三七五七六○○分機一○三張先生。