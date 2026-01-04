1月3日宜斬首？美國敵人總在這天倒大楣 馬杜洛前還有他們

2026年1月3日，美國針對空襲委內瑞拉的記者會上，展示川普在社群平台上發布委國總統馬杜洛在美軍航艦上的照片。路透社



美國在美東時間1月3日凌晨閃電襲擊委內瑞拉，不到5小時就俘虜委國獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。1月3日對美國來說似乎是進行斬首行動的好日子，在馬杜洛之前，已經有2名與美國敵對的強人在這天失勢，不是落入美國之手、就是被美軍刺殺。

1990年1月3日，巴拿馬強人諾瑞嘉

1983年起掌權的巴拿馬軍事獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega），和馬杜洛一樣，被美國指控和哥倫比亞販毒集團勾結、掩護古柯鹼走私到美國的活動。差別只在於諾瑞嘉是以軍隊總司令身分進行實質統治，馬杜洛則有總統頭銜。

美國佛州一個聯邦大陪審團1988年正式起訴諾瑞嘉。1989年12月20日，時任美國總統老布希（George H. W. Bush）以保護美國公民、打擊毒品為由，下令進軍巴拿馬，代號「正義之師行動」（Operation Just Cause）。

諾瑞嘉躲在梵蒂岡駐巴拿馬大使館內數日，1990年1月3日出面投降，隨即被美軍帶往邁阿密審判。諾瑞嘉被判40年有期徒刑，然後獲得減刑，2007年原已刑滿，但由於其他國家提出引渡要求，他最後繼續在美國坐牢。

2010年，諾瑞嘉被引渡至法國受審，2011年又送回巴拿馬受審，判60年徒刑。2017年1月起，他獲准居家軟禁，同年3月在腦瘤手術中死於腦溢血。

2020年1月3日，伊朗名將蘇雷曼尼

川普第一任期期間，在這天用無人機擊殺了伊朗最知名將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。當時，蘇雷曼尼在伊拉克巴格達國際機場附近，遭美國MQ-9死神無人機攻擊身亡，一起被刺殺的還包含伊朗扶植的伊拉克人民動員部隊（PMF）副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

2024年4月5日，伊朗德黑蘭民眾參加聖城日遊行活動，一名婦女舉著伊朗已故名將蘇雷曼尼的肖像支持巴勒斯坦人。路透社

蘇雷曼尼是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（IRGC Quds Force）的指揮官，在伊朗權勢僅次於最高領導人哈米尼，被認為是伊朗在中東發動代理人戰爭的主要策畫者。

蘇雷曼尼死後1年，伊朗宣布恢復提鍊濃縮鈾，除了製造純度20%的高濃縮鈾，後來也將濃縮鈾純度提高到60%以上，提高了核武威脅。

