【1月30日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

In a head-spinning series of social media posts on Wednesday, President Donald Trump demanded a $500 billion increase in annual defense spending but threatened to cut out some of the companies poised to profit the most from the boost.

The apparently contradictory string of announcements sent shares of major defense contractors tumbling as traders sought to interpret the White House’s intentions-and whether they would ever come to pass.

It all began with a demand that hit on a long-time issue for Trump: Major defense contractors that work with the government must end stock buybacks, stop issuing dividends and cap executive pay at $5 million a year until they invest more in factories and research to speed development.

Trump signed an executive order following through on his social media posts-though it only said executive pay should be "capped at current levels."

中譯：

美國總統川普週三在一連串令人眼花撩亂的社群媒體貼文中，一方面要求將年度國防支出增加5000億美元，另一方面卻威脅要將一些最可能從這波軍費擴張中獲利的企業排除在外。

這一系列看來自相矛盾的貼文，造成主要國防承包商股價重挫，交易員紛紛試圖解讀白宮的真正意圖，以及這些宣示是否真的會落實。

整起事件始於川普提出的一項長期關注議題：與政府合作的主要國防承包商，必須停止買回庫藏股、停止發放股息，並將高階主管年薪上限設在500萬美元，直到廠商擴大對工廠與研發的投資，以加快武器與技術的開發速度。

川普簽署了一項行政命令，落實他在社群媒體上的部分說法，但內容僅提到高階主管薪酬應「限制在目前水準」。

