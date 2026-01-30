【1月31日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

When former German army officer Matt Kuppers evaluated an Austrian startup's anti-drone weapons system, his military eye spotted what the young civilian founders had missed: the heated gun barrel lost accuracy after repeated firings.

That insight exemplifies how military veterans are reshaping Europe's defence technology landscape, bringing their experience to boardrooms and development labs, as Ukraine war drives unprecedented investment in the sector.

"They did not realise a weapon barrel heats up during prolonged firing and can subtly skew [its targeting accuracy] due to the heat," said Kuppers, a co-founder of venture capital firm Defence Invest, comprising former German and British soldiers, which is testing the technology with the Austrian military.

Veterans lead a quarter of Europe's 80-plus defence startups, a Reuters analysis shows, while the CEOs of the region's top 10 defence contractors tend to have no military background.

The war in Ukraine and NATO's spending push have driven defence investment to record levels for both established firms like Germany's Rheinmetall and a startup ecosystem that has long lagged the United States.

These emerging companies are attracting record funding, with VC investment hitting $5.2 billion in 2024, up over 500% from pre-war levels, according to NATO Innovation Fund and Dealroom data.

中譯：

前德國陸軍軍官庫波斯在評估一家奧地利新創公司的反無人機武器系統時，以其軍事專業一眼看出年輕的民間創辦人所忽略的關鍵問題：槍管在反覆射擊後，會因過熱而降低精準度。

隨著烏克蘭戰爭正推動國防科技產業出現前所未有的投資浪潮，這項洞見體現了退伍軍人如何重塑歐洲的國防科技版圖，憑藉實戰經驗進入董事會與研發實驗室。

庫波斯表示：「他們沒有意識到，武器在長時間射擊時槍管會升溫，並因熱效應而微妙地影響瞄準度。」他是創投公司「防務投資」共同創辦人，該公司由德國與英國退伍軍人組成，目前正與奧地利軍方一同測試該項技術。

路透社的分析顯示，歐洲80多家國防新創企業中，約4分之1由退伍軍人領導；而歐洲前十大國防承包商的執行長，多半沒有軍事背景。

由於烏克蘭戰爭及北約提高國防支出，帶動如德國萊茵金屬等老牌企業與長期落後於美國的新創生態系受惠，國防投資金額已創歷史新高。

根據北約創新基金與Dealroom數據，這些新興公司正吸引創紀錄資金，2024年的創投投資金額達到52億美元，較戰前水準成長超過500%。

（取自DVIDS網站）