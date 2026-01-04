【1月5日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
The Carolinas Military World Games Local Organizing Committee (LOC) has successfully secured the bid to host the 2027 Military World Games. This historic milestone marks the first time the event will be held on U.S. soil and the first time it has been awarded to a private organization.
The LOC was established by The U.S. Performance Center (USPC), a national research and high-performance training facility dedicated to advancing human performance and elite U.S. National Team Athletes through innovation and science, in partnership with The International Military Sports Council (CISM), the governing body of the Military World Games.
The competition spanning ten days, set for June 25-July 4, 2027, will welcome approximately 8,000 active-duty military athletes from more than 140 nations to compete in 40+ sports, including Olympic disciplines, military competitions, and emerging sports that showcase discipline, resilience, and mutual respect of military service members worldwide.
The Games will take place across premier venues throughout North and South Carolina, representing a regional collaboration committed to delivering a world-class experience for athletes and spectators.
中譯：
卡羅萊納世界軍人運動會地方籌備委員會（LOC）成功取得2027年世界軍人運動會主辦權。這是歷史性的里程碑，將是該賽事首次在美國本土舉行，也是首次由民間組織承辦。
LOC由美國高效能中心成立，該中心是一所全國級研究訓練機構，致力於透過創新與科學，提升人體表現與美國國家代表隊選手高效能訓練。LOC與世界軍人運動會的主管機構國際軍事體育理事會合作推動本賽事。
這項為期10天的競賽將於2027年6月25日至7月4日舉行，預計迎來140多國、約8000名現役軍人運動員，參與超過40項賽事，包括奧運項目、軍事專業競賽與新興運動，以展現全球軍人的紀律、韌性與相互尊重。
賽事將於北卡與南卡羅萊納州多個頂級場館舉行，展現兩州的區域合作，共同為運動員與觀眾打造世界級的比賽體驗。
-關鍵軍語-
※active-duty：現役
※military competitions：軍事競賽
（取自DVIDS網站）
