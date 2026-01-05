【1月6日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The French Defence Procurement Agency (DGA) has awarded Airbus Defence and Space a framework contract worth up to €50 million for the integration of artificial intelligence components into the weapons, information, communication and cybersecurity systems used by the French armed forces.

The contract covers information systems delivered by Airbus Defence and Space and Airbus Helicopters. Within this framework, Airbus and the DGA are working in collaboration with the Ministerial Agency for Defence AI (AMIAD).

It is part of the ministerial strategy on artificial intelligence for defence, which aims to address the challenge of sovereignty in this field and develop the use of AI for military operations.

Many other potential uses are being or will be explored, particularly in the fields of intelligence, cybersecurity and connectivity, such as real-time assistance in the management and optimisation of military telecommunications networks.

With the proliferation of sensors (satellites, radars, drones, smartphones, social networks) generating massive amounts of data, only AI can process it efficiently and quickly.

中譯：

法國國防採購局已授予空中巴士防務與太空公司一紙金額上看5000萬歐元的框架合約，用於將人工智慧（AI）元件整合至法國武裝部隊所使用的武器、資訊、通訊與資安系統中。

該合約涵蓋由空巴防務與太空公司及空巴直升機公司所交付的資訊系統。在此架構下，空巴將與法國國防採購局及國防人工智慧局密切合作。

此計畫亦屬於法國國防部AI整體戰略的一環，旨在回應AI主權挑戰，並推動其在軍事行動中的應用。

相關單位正在或即將開發多項潛在應用，特別是在情報、資安與通訊連結等領域，例如為軍事電信網路的管理與最佳化提供即時輔助。

隨著各類感測器（包括衛星、雷達、無人機、智慧手機及社群網路）大量增加，所產生的資料規模極為龐大，唯有AI才能以快速且高效率的方式加以處理。

-關鍵軍語-

※intelligence：情報

※cybersecurity systems：資安系統

（取自空中巴士集團網站）