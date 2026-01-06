【1月7日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The Navy is pouring hundreds of millions of dollars into an artificial intelligence system that it says has sped up key shipbuilding processes.

In one case, the AI cut painstaking processes of submarine schedule planning - mapping out how the many pieces of construction fit together and making sure people, parts, and yard space are available at the right time - from many hours to only minutes.

The Navy is launching the new Shipbuilding Operating System, or Ship OS, as it tries to break out of decades-old shipbuilding problems rooted in outdated technologies and work practices. The service announced a $448 million investment Thursday, saying it will accelerate the adoption of AI and autonomy across the industrial base.

At General Dynamics Electric Boat, a long-time submarine yard located in Connecticut, submarine schedule planning saw a dramatic reduction from 160 manual hours down to under 10 minutes. And at Portsmouth Naval Shipyard in Maine, material review times for submarines went from taking weeks to under an hour.

中譯：

美國海軍正投入數億美元於一套人工智慧（AI）系統，宣稱該系統已大幅加速關鍵的造艦流程。

其中一項實際案例顯示，AI將原本極為繁瑣的潛艦建造時程規劃—畫出眾多建造環節如何相互銜接，以及確保人力、零附件與船廠空間能在正確時間到位的設計圖，從動輒上百小時縮短至僅需數分鐘。

美國海軍正推出這套名為造艦作業系統的新系統，試圖擺脫數十年來因過時技術與工作實務所造成的造艦困境。海軍於週四宣布一筆4.48億美元的投資，表示此舉將加速將AI與自主技術導入整個國防工業基礎。

位於康乃狄克州的歷史悠久潛艦建造廠通用動力電船公司，潛艦時程規劃所需的人工作業時間，已從160小時大幅縮減至不到10分鐘。而在緬因州的朴茨茅斯海軍造船廠，潛艦的物料審查作業時間已從原本需要數週，大幅縮短至不到1小時。

-關鍵軍語-

※submarine：潛艦

※schedule planning：時程規劃