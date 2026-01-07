【1月8日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Ukraine has said it’s willing to give up its aspirations to join NATO in return for security guarantees, as part of a peace deal to end the almost four-year war with Russia.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy offered to drop Kyiv’s NATO dreams during five hours of talks with U.S. officials Steve Witkoff and Jared Kushner in Berlin over the weekend.

廣告 廣告

Zelenskyy said on Sunday that the offer to drop NATO membership in return for security guarantees was a compromise, amid resistance among some of its Western allies to its NATO bid.

"From the very beginning, Ukraine’s conditions – or perhaps more accurately, our ambition – was NATO membership. And that would have provided real security guarantees. Some partners from the United States and Europe did not support this direction," he said in answer to questions from reporters in a WhatsApp chat on Sunday.

中譯：

烏克蘭表示，作為結束與俄羅斯近4年戰爭的和平協議一部分，烏方願意放棄加入北約的訴求，以換取安全保障。

烏克蘭總統澤倫斯基週末在柏林與美國官員魏科夫及庫許納進行長達5個小時的會談時，提出願意放棄基輔的北約入會目標。

澤倫斯基週日表示，在部分西方盟友反對其加入北約的情況下，以放棄北約入會換取安全保障是一種折衷方案。

他在週日透過WhatsApp與記者交流時說：「從一開始，烏克蘭的條件，或者更準確地說，我們的目標就是加入北約，因為那將提供真正的安全保障。但來自美國和歐洲的一些夥伴並不支持這條路線。」

-關鍵軍語-

※security guarantees：安全保障

※peace deal：和平協議

（達志影像／美聯社資料照片）