1月9日號稱「放棄星期五」 因近三成新年新希望撐不過這天

2026年才剛開始，許多人都立定心志，安排許多新年目標。不過最新研究顯示，1月9日被稱為「放棄星期五」（Quitter Friday），全球有近三成的人會在這天宣告失敗，將新年計畫丟進垃圾桶。

據《太陽報》（The Sun）報導，這項調查由Trainline發起。調查發現，1月9日是意志力的關鍵分水嶺，大約有29%的人會在這一天放棄新年計畫，而不同年齡層的人放棄的速度也不相同。調查指出，Z世代的年輕人（18至29歲）最容易半途而廢，有高達57%的人會在1月結束前就放棄新年目標；相較之下，戰後嬰兒潮世代（60至80歲）的人意志比較堅定，只有18%的人會向「放棄星期五」低頭。

不過新年才開始沒多久，為什麼那麼多人會在年初就舉白旗放棄？調查顯示，有49%的人認為是缺乏動力導致，34%抱怨沒時間，26%則是因為財務預算超標。此外，還有24%的人承認，自己當初設下的新年目標可能有點「不切實際」。

運動品牌Peloton教練霍斯金（Jon Hosking）受訪時分享，用「習慣疊加法」（Habit Stacking）比較有可能養成新習慣。舉例來說，設立目標後與其強迫自己去健身房，不如將運動與日常鎖事綁定，像是「喝完早晨咖啡後伸展5分鐘」，或將運動排進行事曆，就比較不容易放棄。

心理學家威爾森（Kimberley Wilson）也分享改變飲食習慣的方法。她認為與其痛苦地戒掉「壞食物」，不如思考「增加」哪些食物對大腦有益。她強調，快樂是健康生活的一部分，重點在於持續習慣而非追求完美，與其用「全有或全無」的心態面對目標，不如保持規律來養成生活習慣。

