【1月9日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Ukraine topped both the gold and overall medal rankings at the previous games in Brazil, but its athletes now say they live in fear of Russian bombardments and are constantly forced to move training locations.

While deaf sports struggles with underfunding in many countries, Ukraine has had relatively robust government support. Oleksandr Fomenko, a member of the men's basketball team that won a gold medal at Caxias do Sul in 2022, said, "We are strong because we receive funding from the state and have plenty of time to practice."

中譯：

烏克蘭在上屆於巴西舉行的賽事中，無論金牌數或獎牌總數皆名列第一。如今，運動選手表示，他們生活在俄軍轟炸的恐懼之中，訓練地點也被迫不斷轉移。

在許多國家，聽障運動長期面臨經費不足的問題，但烏克蘭獲得政府較為強大的支持。曾於2022年在巴西南卡希亞斯奪金的男籃隊成員傅曼科表示：「我們之所以強大，是因為獲得國家資助，並且有充足的訓練時間。」

（達志影像／美聯社資料照片）