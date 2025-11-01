1架F-16V都沒來 賴政府再躍上國際版面！林士峰爆還不能做1事

根據《軍事觀察（Military Watch）》報導，台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定2026年第四季全部交機，進度嚴重落後，但至今美方1架未交。除了這些戰機之外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。行政院長卓榮泰表示，政府不排除「對製造商採取法律行動」，但是這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，賴清德政府再度躍上國際版面，這次是繳了錢，美方不交飛機，還不能求償合約延誤。

林士峰1日在臉書粉專貼文表示，繼大罷免觸礁之後，賴清德政府再度躍上國際版面。這次是繳了錢，美國爸爸不交飛機，還不能求償合約延誤；還有我們政府很有錢，只是沒辦法讓醫事人員拿足應有的服務費而已。

廣告 廣告

網友紛紛表示，「根本就是狂送錢給美國」、「我們政府很有錢啊」、「隱形戰機我們一般人當然看不到啦」、「到時候漲價還要補預算嗎？」、「人家就是看你沒有」、「說民進黨心繫國防真是個笑話」、「下架民進黨」、「青鳥看民進黨亂搞還不覺醒？」、「要把握這個籌碼，要美國先把戰機交了再來談關稅！反正沒稀土也交不出來，拖越久對台灣越有利喔」。還有人酸說，「都一家人算那麼清楚幹嘛呢」。

【連回中時新聞網原文】