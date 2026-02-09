1樓「彈簧床床尾」起火奪2命 宜蘭分租套房祝融起火點曝光

宜蘭某民宅8日晚間發生火災，導致2人喪命，火調人員研判起火點為1樓彈簧床。（圖／翻攝畫面）

宜蘭市延平路8日晚間發生火災，一處隔間出租的民宅因不明原因冒出濃煙，接著便竄出火舌，火勢迅速延燒，導致69歲林姓男子及52歲劉姓男子不幸喪命，消防局火調科9日進入火場勘驗，初步判斷起火點在1樓房間彈簧床尾，確切事故原因則仍須釐清。

8日晚間8時許，該民宅突然冒出濃煙，接著便竄出火舌，火勢迅速延燒，而該民宅分成隔間出租，當時在屋內的2名住戶見狀連忙逃離，消防局獲報後連忙前往撲救，在火勢控制後，於晚間9時6分配戴呼吸器進火場搜索。

消防人員在1樓發現林姓男子，並在3樓找到劉姓男子，2人皆是承租房客，林姓男子為低收入戶，因中風行動不便，火災發生時來不及逃生，劉男同樣受困火場，被救出時就已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。

而火調人員9日進入火場勘驗，根據現場跡證判定起火點在1樓房間的彈簧床床尾，而現場沒有電器或電線燒毀殘骸，已採集跡證送交消防署鑑定，確切火災原因則仍待調查釐清。

