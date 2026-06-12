「1款廚具」一堆人愛用卻危險！恐釋出百萬塑膠微粒 增神經退化風險

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者鄭玉如／台北報導

生活中常用塑膠砧板與不沾鍋，可能增加微塑膠與PFAS暴露風險。營養師許恬維建議，改用木製砧板、金屬鍋具與天然纖維衣物，降低健康負擔。（示意圖／PIXABAY）

不少人做菜偏好使用塑膠砧板，因其輕便、不吸水、價格親民，但材質較軟，容易留下刀痕，甚至可能產生塑膠微粒。營養師許恬維提到，塑膠微粒長期累積在體內，恐造成發炎、肥胖、中風或神經退化，建議改用木製砧板，生活上也盡量少用塑膠製品。

許恬維在臉書粉專提到，每次在塑膠砧板上切菜，都可能釋放出上百萬顆塑膠微粒。研究指出，塑膠微粒恐引發身體發炎、肥胖，甚至與中風及神經退化相關。然而，現代生活要完全避免塑膠並不容易，但仍可盡量減少接觸，例如「不用塑料容器微波食物，或塑膠袋裝熱食」、「不用塑料砧板」、「改用不鏽鋼或陶瓷壺」、「少喝瓶裝水」。

廣告 廣告

少用不沾鍋與塑膠用品 降低PFAS與微塑膠接觸

廚具的選擇也要注意，許恬維表示，將不沾鍋更換為鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋或陶瓷鍋，因為不沾鍋含PFAS（全氟及多氟烷基物質），常與塑料一起使用，被稱為「永遠的化學品」，由於它們難以分解，同時具有極強的生物累積性，會影響身體健康。再者，少用防水、防油、防污的物品，也可能有PFAS塗層，包括防潑水、防髒污的衣、鞋、包包、地毯等。

除了廚房用品，許恬維建議，選擇天然纖維服飾，少穿合成纖維，例如聚酯纖維、尼龍，合成衣料在清洗與穿著過程中，會不斷釋放微塑料。

塑膠微粒可穿腸入腦！恐增失智與中風風險

基因醫師張家銘在節目《祝你健康》提到，塑膠微粒體積極小，可能穿過人體防禦屏障，例如腸胃道黏膜，進入血液循環系統。塑膠微粒可能攜帶塑化劑，甚至吸附環境中的其他毒素，一旦進入體內，細胞偵測到異常物質時，就會啟動防禦機制，進而形成慢性發炎狀態。

部分研究在過世的失智症患者腦部切片發現，塑膠微粒會集中於血管周圍，且伴隨免疫細胞聚集現象。這代表塑膠微粒不僅可能進入腦部，甚至在局部沉積，引發發炎反應。而長期慢性發炎可能增加失智症、心血管疾病（如中風、糖尿病）的風險。

更多三立新聞網報導

郭台銘、曾馨瑩靠「1習慣」養生？營養師揭密：穩血糖、比爆汗更燃脂

話時代人物／法國網紅無奈來台！一待就是19年 被三太子欽點變台灣女婿

剝香蕉前要先洗！譚敦慈揭「12種水果洗法」：做錯恐吃下農藥

鱸魚湯進補「只喝湯」錯了！恐沒補到蛋白質 醫揭精華部位

