「1款感冒藥」別直接吞！72歲翁送急診險死 藥師示警：呼吸道被封住

健康中心／朱祖儀報導

發泡錠應在水中溶解後再服用。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

近來天氣變化大，感冒容易找上門，但吃藥時記得遵從醫囑。一名72歲老伯日前把發泡錠當成普通藥丸吞下，結果藥直接卡在喉嚨，下秒發泡錠還在氣管裡發泡，讓他完全吸不到空氣。所幸送到急診後搶救及時，老伯才順利撿回一命。

亂吃發泡錠 翁吸不到空氣險死

藥師洪正憲在臉書粉專表示，日前有一名72歲老伯被送到急診，當下呼吸聲非常大，「每一次吸氣都像卡住一樣」，不僅喉嚨發出明顯的喘鳴聲，呼吸還相當急促，臉色微微發紫、出現恍神狀態。

經詢問之後才知道，原來老伯感冒，把「NAC化痰發泡錠」當成一般藥丸乾吞，藥直接卡在喉嚨並發泡，且他起初只是不停咳嗽，還沒有太在意，但不久後才發現吸不到空氣，變得越來越喘，送到醫院時已經出現嚴重呼吸窘迫症，「這是一種危及生命的急性肺部發炎。」

老翁乾吞發泡錠，差點送命。（示意圖／資料照）

洪正憲表示，透過X光查看，發現老伯聲門下氣管的位置明顯變窄，血氣分析檢查還有二氧化碳嚴重滯留、血氧偏低、pH明顯酸中毒，心跳快到每分鐘跳135下等狀況，醫療團隊隨即進行急救，所幸最後順利救回老伯。

洪正憲指出，發泡錠應在水中溶解再服用，一旦卡在喉嚨裡或食道裡發泡可能立刻造成下聲門水腫，直接封住呼吸道，因此他提醒，發泡錠一定要「完全溶解在足量的水中」再喝下，不可以直接吞，也不可以含在嘴裡，過去也有人因錯誤使用發泡錠而致命，「有些藥，用錯的那一刻，可能就是生死之間的距離。」

