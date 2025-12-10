「1款藥」爆全台缺貨！食藥署證實了 醫曝嚴重影響：不能生病

生活中心／彭淇昀報導

胰臟酵素製劑「卡利消」爆全台缺貨，是全球少數能有效穩定胰臟功能的治療，沒有可取代藥物。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，近期接獲亞培、永信2家藥商通報缺貨，國內庫存僅剩1個月。對此，醫師蘇一峰表示，胰臟功能不全的患者，將面臨無藥可用的窘境，「對於因手術或疾病導致消化困難的患者而言，若無此藥輔助分解蛋白質與脂肪，恐引發營養不良甚至嚴重併發症」。

胰臟酵素製劑「卡利消」爆全台缺貨，是全球少數能有效穩定胰臟功能的治療，且沒有可取代藥物。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，國內各大醫院傳出胰臟酵素製劑「卡利消（Creon）」大缺貨，胰臟功能不全的患者，將面臨無藥可用的窘境，「胰臟發炎，對於因手術或疾病導致消化困難的患者而言，若無此藥輔助分解蛋白質與脂肪，恐引發營養不良甚至嚴重併發症，最近大家的胰臟不能生病發炎了」。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄受訪時指出，案內藥品為Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，列屬藥事法第27條之2之必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全。食藥署近期接獲亞培、永信2家藥商通報，因生產相關問題，有供應不穩之情事，2家庫存皆僅剩1個月。

黃玫甄說明，供應不穩主要是因為國外原料短缺，其他國家也都缺貨。經臨床端評估，案內藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，建議本品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，故為維護相關病人權益，食藥署已於114年11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型(Lipase含量≧20,000USP units)」。

