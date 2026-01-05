1款過年糖超難吃！賣家標題勸退別下單掀網朝聖

生活中心／杜子心報導



農曆春節腳步近了，許多家庭開始準備年貨，糖果盤更是年年必備。不過，近日一款常出現在年節桌上的「三色軟糖」，卻意外在網路上掀起話題，原因不是太好吃，而是賣家太誠實。有網友在蝦皮購物發現，一名賣家在商品標題中直接寫下「超難吃，不要買」，毫不掩飾自己對商品的真實感受，截圖被分享到Dcard後迅速引發熱議，不少人直呼「太有共鳴」，也勾起許多關於過年糖果的童年回憶。





這款過年糖果超難吃？賣家標題「勸退網友別買」全網共鳴笑噴：真的吃不懂

賣家直接在商品標題寫下「超難吃，不要買」。（圖／翻攝自Dcard）





廣告 廣告

一位網友在網路論壇《Dcard》以「很誠實的蝦皮賣家」為題發文，發出一張一位蝦皮賣家在他販售的商品標題，直接寫下「阿嬤的最愛，但我不懂，超難吃，不要買」，而被下了「超難吃」標題的商品正是過年糖果盤都會出現的「三色軟糖」，原PO表示，自己從小就對這種紅、白、綠三色組合的古早味軟糖毫無好感，覺得吃起來沒什麼味道，口感還有點奇妙，每次過年總是被留到最後才有人勉強解決。原PO提到最好笑的是，該賣場評價區中，曾有買家實際下單後給了三顆星評價，賣家則幽默回覆「我標題就有寫不好吃、不要買了啊」，甚至反問對方「就跟你說不好吃了你還要買？」。

這款過年糖果超難吃？賣家標題「勸退網友別買」全網共鳴笑噴：真的吃不懂

賣家針對買家留的三顆星表示「就跟你說不好吃了你還要買」。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，不少網友笑稱這是「史上最誠實的商品介紹」，也有人認為既然完全符合描述，反而應該給五星。另外，也有網友重新檢視這款「阿嬤的最愛」究竟是不是地雷糖果，有支持派分享獨門吃法，表示會先咬紅色再咬綠色，最後把白色一起吃，還有人力挺「紅綠燈明明一百分」。但反對聲浪同樣不少，有人直言這是「小時候最怕出現在阿嬤家的糖果」，甚至將它與金幣巧克力並列為過年惡夢。





原文出處：這款過年糖果超難吃？賣家標題「勸退網友別買」全網共鳴笑噴：真的吃不懂

更多民視新聞報導

三上悠亞放福利化身禮物謝粉絲！巨大蝴蝶結包不住

外媒讚台灣素食天堂！英協會認證：純素餐廳數全球最多

買1送1是消費陷阱？專家點名6種偽省錢習慣！

