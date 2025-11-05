1歐元買18架F-16！羅馬尼亞購入荷蘭二手戰機訓練飛行員 間接支援烏克蘭

荷蘭政府交付烏克蘭的F-16戰機。 圖：翻攝「微博」中國軍號

[Newtalk新聞] 羅馬尼亞國防部宣布，以象徵性1歐元價格向荷蘭購買18架F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰機及相關設備，雙方正式簽署合約。羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）指出，此舉為訓練、合作與未來之明智投資，彰顯荷蘭對羅馬尼亞空軍專業的信任。

莫斯泰亞努強調，這批戰機專用於飛行員訓練，部分名額將保留給烏克蘭飛行員，助其提升戰力。荷蘭國防部去年12月12日完成F-16向F-35升級後，即規劃轉讓退役機體予羅馬尼亞，以充分利用資源並深化北約盟友合作。

廣告 廣告

此交易不僅強化羅馬尼亞空軍訓練能量，也間接支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵。羅馬尼亞近年積極擴充國防能力，此舉被視為北約東翼團結象徵。荷蘭這批F-16原為冷戰時期主力，雖已退役，仍具訓練價值。羅馬尼亞預計明年啟動相關課程，首批烏克蘭學員最快明年中抵達。

荷蘭皇家空軍於2024年9月27日正式退役其F-16「戰隼」戰機機隊，結束45年的服役生涯。根據荷蘭國防部資料及相關報導，荷蘭原購買213架F-16A/B戰機（1979年至1992年交付），但因軍事改革及預算調整，機隊於2010年代縮減至約68架升級版MLU（中壽命更新）機型。隨著F-35A「閃電Ⅱ」（Lightning Ⅱ）戰機全面接替，剩餘的42架F-16全部於2024年退役，其中部分用於訓練支援，其餘轉讓盟國。

至於撥交烏克蘭部分，荷蘭承諾捐贈24架F-16戰機，作為北約F-16聯盟一環，支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵。首批戰機於2024年7月交付，剩餘部分經比利時整備後陸續運抵。2025年5月26日，最後一批從沃爾凱爾空軍基地起飛，標誌轉移完成。此舉包括備件、導彈及訓練支援，強化烏克蘭空防能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）皮克斯風格的宣傳把戲？！菲律賓駁新華社南海爭議動畫：低估全球觀眾智慧

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」