1歲以上寶寶可喝鮮乳 含乳鐵蛋白、免疫球蛋白強化保護力
鮮乳是孩童發展階段不可或缺的營養來源，但許多家長對於如何正確給寶寶飲用鮮乳存有疑問。巫漢盟醫師在其臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包－小兒科巫漢盟醫師」發文，針對家長常見的鮮乳問題提供專業建議。他表示，孩童滿一歲後即可開始飲用鮮奶，特別推薦含有乳鐵蛋白和免疫球蛋白的鮮乳，這些成分能銜接母乳的營養，強化寶寶的保護力。
關於鮮乳的營養價值，巫漢盟醫師強調，鮮乳作為原型食物，不僅是優質蛋白質來源，也富含鈣質，有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。
巫漢盟醫師也解釋了鮮奶中脂肪的重要性，指出脂肪不僅賦予奶香與口感，還含有益的營養成分。他說明低脂鮮奶的脂肪含量約為0.5～1.5％，而全脂鮮奶則為3.0～3.8％，家長可依據孩童需求選擇適合的類型。
針對寶寶初次飲用鮮乳的建議，巫漢盟醫師提醒家長應鼓勵孩子嘗試，先觀察接受程度，可搭配原有乳製品，逐漸增加鮮乳比例。他也建議可將鮮乳添加到日常料理中，如濃湯或蒸蛋，幫助小朋友逐漸適應鮮乳的味道，同時攝取其中豐富的營養。
