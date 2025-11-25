1歲以下寶寶要避開蜂蜜水、蜂蜜蛋糕！但孕婦能吃嗎？產科醫師這樣說

1歲以下寶寶要禁吃蜂蜜和相關食物，但孕婦是可以適量吃的。（Gemini生成示意圖）

很多家長肯定聽過，1歲以下的寶寶不可以吃蜂蜜，甚至連蜂蜜蛋糕或含蜂蜜的甜點都要避免。原因是蜂蜜中可能含有肉毒桿菌孢子，對腸胃尚未發育完全的嬰兒來說，可能增加中毒風險。那懷有寶寶的孕婦可以吃蜂蜜嗎？會不會間接影響胎兒？產科醫師蘇怡寧給了完整答案。

蘇怡寧醫師指出，成年人和嬰兒的腸胃防禦能力完全不同，孕婦喝蜂蜜水基本上是安全的。成人腸胃道的胃酸足以殺死大部分肉毒桿菌孢子，腸道菌叢也非常成熟，加上免疫系統完整，孢子幾乎不可能在體內繁殖，更不會穿過胎盤影響胎兒。至今也沒有任何醫學文獻證實蜂蜜會直接傷害胎兒。

不過，蜂蜜並非完全無風險，其安全性主要取決於來源。孕婦在選擇蜂蜜時，應注意產品是否經檢驗合格，避免農藥、抗生素、重金屬或加工過程的污染。只要挑選安全的產品、適量飲用，蜂蜜水是可以安心喝的。

另外，有都市傳說認為「生產前多喝蜂蜜水會比較好生」，蘇醫師提醒，這並沒有科學依據，孕婦媽咪們完全不用追求過量，正常飲用即可，無須極端。

總結來說，1歲以下寶寶要避免蜂蜜及含蜂蜜食品，孕婦則可以選擇合格蜂蜜、適量飲用。至於生產前多喝蜂蜜水，沒有必要。孕媽咪只要注意來源與量，就能安心享受蜂蜜水帶來的香甜與健康。



