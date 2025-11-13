1歲兒突翻白眼口吐白沫！母嚇壞衝警局求救 金山警開道馳援

方女抱著兒子在警方護送下，火速趕抵醫院。（圖／翻攝畫面）





一名方姓年輕媽媽與家人們上周六（8日）到新北市金山地區遊玩，未料，1歲兒子卻突然出現身體不適，翻白眼、口吐白沫，由於對當地不熟悉，不知醫院方向，眼見一旁就是金山分局交通分隊，連忙跑進值班台求救，警方見狀立即駕駛巡邏車鳴笛護送，3分鐘內完成任務，火速將男嬰送抵台大醫院金山分院，後續院方治療後，男嬰身體狀況恢復穩定，也讓眾人鬆了一口氣，方女後續也不斷頻頻向醫護人員與警方表達感謝之意。

據了解，29歲方姓女子與家人上周六（8日）偕家人自外地前來金山遊玩，行經磺港路時，發現1歲張姓兒子突發身體不適，有翻白眼、口吐白沫情形，由於對當地不熟悉，不知醫院方向，情急之下便開到最近的金山交通分隊求救。

方女跑進交通分隊向警員求救。（圖／翻攝畫面）

當時正在值班的警員陳宣羽見情況危急，立即請備勤警員胡哲維駕駛巡邏車開啟警笛開道護送，僅花費3分鐘，就將母子火速護送抵達台大醫院金山分院急救，所幸男嬰經醫師救治後意識恢復，無生命危險。

眼見男嬰脫離險境，眾人也終於鬆了一口氣，後續方女也不斷感謝醫護人員與警方的熱心協助，場面令人動容。

金山分局表示，警察不僅肩負治安與交通安全任務，更是民眾在危難時刻的第一線守護者；此次同仁臨危不亂、即時反應，展現守護生命、溫暖助人的精神。

警方火速開道護送方女與男嬰趕抵醫院急救。（圖／翻攝畫面）

