1歲兒送安置機構竟出現瘀青家長怒控虐待 社會局：傷勢原因仍待評估

新北1歲幼童被送進安置機構，身上卻出現瘀青和紅腫，家長質疑安置機構虐待，已驗傷並提告。（圖／翻攝畫面）

新北市近日發生疑似虐童案，1歲男童16日被社工接往安置機構後，身上和頭部出現多處瘀傷紅腫，男童家長27日在市議員張維倩陪同下，控訴安置中心虐童，社會局則表示，目前尚未能釐清孩童傷勢造成原因，但以最高標準維護孩童權益，第一時間轉換照顧者，傷勢成因交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，將會對照顧者提出獨立告訴。

張維倩表示，孩子16日被帶往安置處所，社工18日傳回的照片就出現額頭紅腫，24日更看到頭部與手部嚴重瘀青，且孩子臉部及身上多處出現嚴重濕疹，顯示在安置期間的照顧不足，要求社會局針對疏失細節、責任歸屬、監督機制等問題做出清楚說明，給家屬與社會大眾一個交代。

而家屬已經至台大醫院驗傷並提告，張維倩質疑安置機構的照顧者明顯沒有做好保護孩童的基本責任，倩要求保護機構必須負起管理責任，社會局在選擇與評估安置機構時，更應強化審查與監督機制，確保施暴者不可能再從事任何兒少照顧工作，杜絕下一起兒虐事件。

社會局表示，此案緊急安置是因為家長爭吵時以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。家防中心安置此孩童後也以一週五次高密度訪視關切個案情形，社工也在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診，並轉換照顧者。

社會局強調，雖然目前尚未能釐清孩童傷勢造成原因，但以最高標準維護孩童權益，第一時間轉換照顧者，目前傷勢成因交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童權益。

