1歲兒遭美國路人酸「好醜」！她怒了：我好欺負嗎？

定居台灣多年的美國網紅「莎白」YouTube頻道擁有近80萬人訂閱。成為「台灣媳婦」的她，近日與台灣丈夫帶著兒女返美探親，沒想到兒子萊萊竟在一周內連續遭到三名路人針對外型進行言語嘲笑，讓莎白相當生氣。她事後在社群發文表示：「我臉上是寫著很好欺負嗎？」貼文曝光後，引發廣大網友關注與聲援。





莎白在IG指出，兒子萊萊遭動物園員工說「他大隻得太恐怖了」。（圖／翻攝自IG ＠elizabenny）

莎白昨（17）日在IG指出，首起事件發生在動物園，園內規定三歲以下的小孩入園為免費，但當萊萊準備進場時，工作人員卻說：「他大隻得太恐怖了」，即便莎白解釋孩子才14個月大，對方仍態度傲慢，讓她深感被冒犯；隨後，她到賣場購買尿布，在結帳時又遇到員工冷言冷語地說：「他（萊萊）看起來沒有錯過一餐過齁」。對於接連遇到對兒子萊萊評頭論足的行為，令莎白既憤怒又困惑。

還有一名女性伸手摸萊萊的頭，並用西班牙語直言：「天啊好醜喔」，莎白感到錯愕與心碎。（圖／翻攝自IG ＠elizabenny）

但最讓莎白無法接受的，她過幾天後在廁所遇到一名女性伸手摸萊萊的頭，並用西班牙語直言：「天啊好醜喔」，由於莎白聽得懂西文，當場感到錯愕與心碎。莎白表示自己從來沒想過會在美國遇到這種事，並強調自己並非玻璃心，而是懊悔當下未能即時反擊以保護孩子。對此，粉絲也在留言區打氣：「有夠沒禮貌欸！」、「超級無敵爆可愛」、「大隻寶寶最可愛了好嗎」、「美國發生什麼事？居然連嬰兒都不放過，去評價嬰兒的身材到底是有什麼毛病？」、「好誇張喔！生氣！萊萊明明很可愛」。





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

