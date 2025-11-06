1歲兒高燒40度「全身抽蓄翻白眼」！八點檔男星心疼：雙手插滿針孔
現年52歲的八點檔男星陳熙鋒，與老婆Karen結婚5年、育有1女1子；今（6）日他在臉書發文分享，這陣子因為年僅1歲半的兒子龍龍重病住院12天（兒童加護病房4天），夫妻倆心力憔悴：「雙手插滿針孔，哭到喉嚨都啞了⋯⋯但好險最終都沒事了。」
陳熙鋒分享妻子的文章，提到10月20日兒子龍龍出現感冒症狀、低燒，二度就醫後都沒有好轉：「回家後兒子開始發燒約38度多，因為連假將近我們也有南下行程，我覺得還是去大醫院看一下比較放心，去馬偕兒童醫院急診快篩後確診腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）。」
雖然兒子龍龍看上去挺有活力、食慾也很好，但陳熙鋒與妻子還是決定留院觀察；住院2日後，兒子開始高燒近39度：「10月26日因高燒40度誘發熱痙攣發作，全身抽蓄、四肢抽筋僵硬、眼神上吊、嘴唇全白，雖然已經看過無數影片分享，實際遇到還是很嚇人。」一直到10月30日，陳熙鋒的兒子龍龍才轉回一般病房、11月3日出院。
